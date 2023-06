Donatii din inima, de Rusalii! Comunitatea satmarenilor care doneaza din inima, fara sa ceara nimic in schimb si doresc sa ramana in anonimat este tot mai mare. In urma articolului publicat de PortalSM , in luna martie, comunitatea satmareniilor donatori de la magazinul Nemesis, situat pe strada Vulturului, dornici sa plateasca o paine, un corn, si nu numai, unui copil sau batran sarman a crescut.Acum, de Rusalii, a venit randul unui laborator de prajituri din Negresti Oas, sa faca o donatie. ... citeste toata stirea