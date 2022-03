Donatii pentru Ucraina. Crucea Rosie Satu Mare a deschis punct de colectare

Crucea Rosie a deschis un punct de colectare pentru Ucraina la Scoala Mircea Eliade din municipiul Satu Mare, acolo unde satmarenii pot sa doneze alimente de baza, produse de igiena sau medicamente. Toate donatiile vor merge catre Ucraina, in special in zona Kievului, acolo unde oamenii au mare nevoie de ajutor.Crucea Rosie Romana, in colaborare cu Crucea Rosie Ucraineana organizeaza un convoi umanitar pentru ajutorarea poporului ucrainean afectat de razboi. Crucea Rosie Filiala Satu Mare, cu ... citeste toata stirea