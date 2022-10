Dosar penal pentru un sofer de BMW cu cetateni maghiara si americana! Ce au constatat politistii

In 14 octombrie, la ora 22.55, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, judetul Satu Mare, s-a prezentat pe sensul de iesire din Romania, un barbat in varsta de 62 de ani, avand dubla cetatenie - maghiara si americana.Acesta se afla la volanul unui autoturism marca BMW, avand aplicate placute de inmatriculare specifice Ungariei. La controlul de frontiera, printre documentele prezentate, a fost si permisul de conducere eliberat de ... citeste toata stirea