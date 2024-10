Dosare penale intocmite de politisti in trafic

La data de 18 octombrie a.c., in jurul orei 11.30 politistii din cadrul Politiei Orasului Negresti-Oas, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu in orasul Negresti-Oas, au depistat pe strada Victoriei, un autoturism, condus de catre un barbat de 28 de ani, din orasul Negresti-Oas.Conducatorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicata o concentratie de 0,44 mg/l alcool pur in aerul expirat.In cauza, cercetarile sunt continuate de catre politisti.***La data ... citește toată știrea