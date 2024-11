Dosare penale pentru betivii din trafic. Au fost prinsi "pleasna" la volan

La data de 24 noiembrie a.c, politistii din cadrul Sectiei Politie Rurala Valea Vinului, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu in localitatea Borlesti, au oprit pentru control in traficul rutier, un autoturism, condus de catre un barbat de 33 de ani, din judetul Maramures.Conducatorul auto fiind testat cu aparatul etilotest, a fost indicata o concentratie de 1,24 mg/l alcool pur in aerul expirat.In cauza, cercetarile sunt continuate de catre politisti. ... citește toată știrea