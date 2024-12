Dosare penale pentru falsuri, la Vama Petea

Politistii de frontiera satmareni au descoperit la intrarea in tara doua certificate ITP falsificate, pe care doi cetateni romani le-au prezentat la controlul de frontiera.In cursul zilei de luni, 16 decembrie, in jurul orei 15.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, un cetatean roman in varsta de 37 de ani. Acesta conducea un autoturism inmatriculat in tara noastra.La ... citește toată știrea