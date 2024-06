Doua autoturisme radiate din circulatie, oprite la iesirea din tara

Politistii de frontiera satmareni au depistat la iesirea din tara doua autovehicule radiate din circulatie. In ambele cazuri soferii sunt cercetati penal pentru fapta savarsita.Marti, 18 iunie a.c., in jurul orei 12.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pe sensul de iesire din Romania, un satmarean in varsta de 22 de ani. Tanarul conducea un autovehicul marca BMW, inmatriculat in Romania.Politistul de ... citește toată știrea