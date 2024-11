Doua certificate de inmatriculare false, descoperite la controlul de frontiera

Politistii de frontiera satmareni fac cercetari in privinta a doi cetateni ucraineni care la controlul de frontiera au prezentat, pentru masinile pe care le conduceau, certificate de inmatriculare false.Azi-noapte, putin dupa miezul noptii, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pe sensul de intrare in tara, doi cetateni ucraineni, in varsta de 29, respectiv 37 de ani. Fiecare conducea cate un autoturism inmatriculat in Ucraina.In ... citește toată știrea