La data de 19 mai a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier, in localitatea Beltiug.Din verificarile efectuate la fata locului, politistii au constatat faptul ca un conducator auto, de 34 de ani, din judetul Satu Mare, in timp ce efectua manevra de depasire, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de ... citeste toata stirea