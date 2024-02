DSP Satu Mare a desfasurat o serie de activitati pentru monitorizare calitatea apei potabile

In perioada 01.01.2024-31.01.2024, Autoritatea de Sanatate Publica (DSP) Satu Mare a desfasurat o serie de activitati menite sa asigure igiena mediului si sa monitorizeze calitatea apei potabile, in conformitate cu standardele nationale si europene.Una dintre cele mai importante initiative a fost completarea Machetei de raportare privind supravegherea si raportarea calitatii apei potabile distribuite in sistem centralizat in anul 2023, activitate desfasurata conform metodologiei PN V. Acest ... citește toată știrea