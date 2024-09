Dumitru Suta, un mare librar si editor al Satmarului

Intre personalitatile nascute in familia Suta din Satmarel, una dintre cele de vaza din aceasta localitate, se distinge si figura unui librar cum n-a mai avut Satmarul..., Dumitru Suta. S-a nascut la 16 septembrie 1889.A urmat trei clase gimnaziale la Liceul Catolic Regesc din Satu Mare. A intrat, dupa terminarea gimnaziului, ucenic la Novotny, unul dintre cei mai mari librari din capitala Ungariei. In 1915 a fost mobilizat, in Regimentul 15 Infanterie, care avea sediul la Mukacevo. A luat ... citește toată știrea