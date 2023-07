Marti, 25 iulie 2023, Tribunalul Satu Mare a dispus inceperea judecatii in cazul femeii din Oas, care in martie 2023 si-a ucis copilul nou nascut.Apoi, aceasta a aruncat cadavrul fetitei intr-un sant cu apa de la marginea localitatii Coca, comuna Calinesti Oas.Initial ea a fost acuzata de pruncucidere apoi incadrarea juridica a schimbata in omor. Asta pentru ca specialistii au stabilit ca femeia n-a avut tulburari psihice asociate sarcinii si nasterii. Ea a fost cercetata sub control ... citeste toata stirea