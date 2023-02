ANM anunta ca judetul Satu Mare intra sub cod galben de vant.Fenomene vizate si zone afectate: intensificari ale vantului in Banat, Crisana si jumatatea de vest a Transilvaniei Interval de valabilitate: 04 februarie, ora 11 - 05 februarie, ora 06.In zona vizata, vantul va avea intensificari cu viteze, in general, de 50... ... citeste toata stirea