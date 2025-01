Echipele mobile din Satu Mare, pregatite sa intervina pentru persoanele fara adapost in perioada gerului

In contextul temperaturilor scazute din aceasta perioada, o echipa mobila formata din personalul Directiei de Asistenta Sociala Satu Mare, Politia Locala, Serviciul de Ajutor Maltez si Fundatia Maurer isi reia actiunile de identificare si sprijin pentru persoanele fara adapost.Actiunile vizeaza identificarea celor care pot fi in pericol in noptile friguroase, oferindu-le ajutor de urgenta, inclusiv transportul catre adaposturi special amenajate. Prin mobilizarea resurselor si a personalului ... citește toată știrea