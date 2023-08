Sase tari, inclusiv Iran si Arabia Saudita, au fost invitate sa se alature blocului BRICS al economiilor in curs de dezvoltare, informeaza agentiile mondiale.Emiratele Arabe Unite, Argentina, Egipt si Etiopia se vor alatura blocului de la 1 ianuarie 2024, a mentionat Associated Press, citand un anunt facut la summitul organizatiei de catre presedintele sud-african Cyril Ramaphosa, a carui tara este actualul presedinte BRICS.BRICS este format in prezent din Brazilia, Rusia, India, China si ... citeste toata stirea