Ei sunt cei mai probabili parlamentari de Satu Mare

In urma rezultatelor alegerilor parlamentare, in mare masura se cunosc cei care vor reprezenta judetul Satu Mare in parlamentul Romaniei.Astfel, la Camera Deputatilor, UDMR va trimite in parlamentul Romaniei doi deputati, adica Magyar Lorand si Nagy Szabolcs.Si PSD va avea un reprezentant in Camera Deputatilor, in persoana presedintelui Mircea Govor.PNL il va trimite in Parlamentul Romaniei pe Adrian Cozma.Totodata, si Monica Iagar, de la AUR va fi cel de-al cincilea reprezentant al ... citește toată știrea