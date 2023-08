Luni, in data de 14 august 2023, un elicopter SMURD a fost solicitat in jurul orei 15:00, intr-o misiune de urgenta la Spitalul din municipiul Satu Mare.Echipajul de interventie a raspuns rapid apelului, asigurand transportul de urgenta al unui pacient in stare critica catre o unitate medicala specializata.Detaliile incidentului sunt inca in curs de investigatie, insa eforturile coordonate ale echipei SMURD au ... citeste toata stirea