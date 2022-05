Eroii cazuti in Al Doilea Razboi Mondial, comemorati la Ardud si Pomi

Manifestari eroiIn 9 si 13 mai, la Ardud si Pomi au continuat activitatile in cadrul Programului "Comemorarea Eroilor Neamului in judetul Satu Mare".Astfel, in Cimitirul din Madaras au fost cinstiti eroul localnic Ioan Leon Dragos si cei 12 eroi militari romani cazuti in cel de-al Doilea Razboi Mondial si inmormantati aici: Soldat Marin Dobre, Soldat Petru Ghilian, Soldat Eduard Joanta, Soldat Stelian Maracin, Soldat Mitrean, Soldat Petru Popa, Soldat Calin Suica si 5 necunoscuti.Lista ... citeste toata stirea