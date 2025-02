Erou in timpul liber: Un jandarm identifica si preda politiei o persoana suspecta de savarsirea infractiunii de talharie.

Intr-o demonstratie remarcabila de devotament fata de comunitate si de profesionalism, un jandarm aflat in timpul liber a reusit sa identifice si sa predea autoritatilor o persoana suspecta de comiterea infractiunii de talharie. Incidentul a avut loc in data de 16.02.2025 in jurul orei 18:30 in municipiul Carei, cand Plt. P.H., se afla in timpul liber si isi desfasura activitatile cotidiene.In timp ce se afla in zona supermarketului Kaufland, jandarmul a observat o persoana de sex feminin care ... citește toată știrea