Esecul primarilor USR-isti in gestionarea sistemului de termoficare: cum e Capitala, asa-i si Timisoara!

Dezastrul din Bucuresti si Timisoara in asigurarea incalzirii pe timp de iarna pentru cetateni este ilustrativ pentru incapacitatea manageriala a primarilor sustinuti de USR in administratia publica locala. Asemanarea dintre cele doua municipii in privinta problemelor grave din sistemul de termoficare nu este deloc intamplatoare.Si in Bucuresti, si in Timisoara, locuitorii sufera crunt de frig in case, scoli si spitale, pentru ca cei doi edili au intarziat nepermis de mult pregatirile de ... citeste toata stirea