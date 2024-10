Eugenia Sabou: Mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice

Situata in miez de toamna, ziua de 1 octombrie, instituita la 14 decembrie 1990 de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite ca Zi internationala a persoanelor varstnice, in semn de recunoastere a tot ceea ce insemnati pentru copiii si nepotii dumneavoastra, cat si pentru intreaga societate, este o zi speciala pentru noi toti, locuitori ai Judetului Satu Mare, tineri si varstnici deopotriva.Devenita deja o frumoasa traditie, sarbatorirea acestei zile se afla sub semnul atentiei, ... citește toată știrea