EURO 2024. Romania-Olanda, astazi. Echipa nationala: "Avem ocazia rara de a scrie istorie"

Nationala Romaniei infrunta echipa Olandei in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, meci care are loc astazi, 2 iulie, pe Football Arena din Munchen, de la ora 19:00.Antrenorul Mircea Lucescu a avut un mesaj optimist pentru selectionata Romaniei. "IL Luce" este de parere ca selectionata lui Edi Iordanescu ar putea produce surpriza si chiar sa castige Campionatul European, transmite DigiSport.ro."Atunci cand grupul are incredere, orice e ... citește toată știrea