Eurodeputatul PSD Victor Negrescu continua lobby-ul pentru intrarea Romaniei in Schengen

victor_negrescu_psdEuroparlamentarul Victor Negrescu a prezentat Comisarului European pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, in cadrul unei intalniri avute la Strasbourg, motivele pentru care Romania trebuie primita de urgenta in spatiul Schengen si a solicitat sprijinul Comisiei Europene ca aderarea tarii noastre sa fie supusa la vot in Consiliul de Justitie si Afaceri Interne. Acesta a clarificat si elementele ce tin de un eventual vot negativ, iar rezultatul este ca Romania poate supune ... citeste toata stirea