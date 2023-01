Europarlamentarul Cristian Terhes a solicitat crearea unui fond din banii de la "Big Pharma" pentru despagubirea victimelor vaccinului anti-COVID

Avand in vedere numarul tot mai mare de efecte secundare cauzate de vaccinurile anti-COVID, ce in unele situatii au condus si la deces, europarlamentarul Cristian Terhes a cerut in plenul Parlamentului European, pe data de 16.01.2023, crearea "Fondului pentru Despagubirea Victimelor Big Pharma".Pana pe data de 23 noiembrie 2022, vaccinul de la Pfizer-BioNTech (Comirnaty), de exemplu, a cauzat 971.021 efecte secundare spontane suspecte, din care 8.419 au fost fatale, arata Agentia Europeana a ... citeste toata stirea