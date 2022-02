Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat, in plenul Parlamentului European, aderarea Romaniei la Schengen, in acest an

Victor-NegrescuIntr-o interventie avuta in plenul Parlamentului European, eurodeputatul Victor Negrescu a solicitat aderarea Romaniei la Schengen, in acest an. Acesta a explicat faptul ca Romania respecta toate criteriile de aderare fiind de facto parte din toate mecanismele specifice spatiului Schengen si a solicitat un vot pentru aderarea tarii noastre inainte de reformarea zonei."In ultimele saptamani Presedintia franceza la Consiliul Uniunii Europene a propus reforma spatiului Schengen ... citeste toata stirea