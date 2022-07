Europarlamentarul Victor Negrescu: "Romania va avea cel putin patru zone de investitii teritoriale integrate finantate cu aproximativ 600 de milioane de euro"

ITI Event Bruxelles (1)Europarlamentarul Victor Negrescu a organizat, la sediul Parlamentului European din Bruxelles, o conferinta dedicata investitiilor teritoriale integrate si viitorului lor in contextul noului cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027. In cadrul evenimentului, eurodeputatul roman a anuntat faptul ca Romania va avea cel putin patru zone de investitii teritoriale integrate in noul exercitiu financiar european, finantate cu aproximativ 600 de milioane de euro, in ... citeste toata stirea