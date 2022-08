Eveniment exceptional la Satu Mare: Satele Unite ale Maramuresului si Satmarului

Un eveniment cu totul deosebit va avea loc anul acesta, in perioada 21-23 august, in judetul Satu Mare. Evenimentul Satele Unite ale Maramuresului si Satmarului vrea sa aduca intr-un singur loc tinerii din judetele Maramures si Satu Mare, astfel ca organizatorii se asteapta la un numar de aproximativ 1.000 de tineri prezenti la eveniment.Evenimentul consta in participarea a doua delegatii de tineri din judetele Satu Mare si Maramures, ce vor porni intr-o calatorie traditionala cu carute si ... citeste toata stirea