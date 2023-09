Originar din tinuturile satmarene, din localitatea Saraud (Tasnad), Grigore Maior este o personalitate gigantica pentru istoria romanismului in Transilvania, pentru cultura, pentru devenirea istorica a poporului roman.Precursor al Scolii Ardelene, adica piatra de temelie, inaintemergator al corifeilor Scolii Ardelene, Grigore Maior, Samuil Micu, Gheorghe Sincai si Ion Budai Deleanu, satmareanul Grigore Maior impinge cu un secol in spate cultura, civilizatia, in ultima instanta istoria ... citeste toata stirea