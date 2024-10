EVENIMENT. Nocturna bibliotecilor

A fost o noapte calda afara, cald si in sufletele organizatorilor evenimentului national "Nocturna bibliotecilor". Editia din acest an s-a derulat sub denumirea generica ,,Noaptea detectivilor de carte". Potrivit traditiei, in ultima seara de vineri a lunii septembrie, intreaga comunitate a bibliotecarilor din bibliotecile publice din Romania organizeaza evenimentul national Nocturna bibliotecilor, la initiativa si sub auspiciile Asociatiei Nationale a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice ... citește toată știrea