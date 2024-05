Evenimentul international "Micul Print" ajuns la a XXIX-a editie

Ajuns la a XXIX-a editie, evenimentul international "Micul Print" se desfasoara si in acest an sub egida Uniunii Artistilor Plastici din Romania, Filiala Satu Mare si a Muzeului de Arta, Satu Mare, care este si gazda amplei expozitii.Evenimentul reuneste participanti din tara si de peste hotare, aducand pe simeze peste 300 de lucrari de arta apartinand celor mai diverse genuri: desen, pictura, grafica, arta decorativa, fotografie artistica, sculptura, obiecte intermedia. Acestea sunt realizate ... citește toată știrea