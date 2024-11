EVOLUEsIA INFECEsIILOR RESPIRATORII ACUTE, A GRIPEI SI COVID-19 IN SEZONUL 2024-2025 LA NIVELUL JUDEEsULUI SATU MARE

Perioada 30.09.2024-27.10.2024 (S40, S41, S42, S43/2024)La nivelul judetului, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute ( IACRS, gripe si pneumonii) a fost de 1.465, in S40/2024, 2.099 in S41/2024, 1.596 in S42/2024, 2.122 in S43/2024. Pana la data de 27.10.2024 au fost vaccinate antigripal 6.992 persoane din grupele la risc, cu vaccin prescris de catre medicii de familie. Din cele 7.282 cazuri de infectii respiratorii acute, pneumonii si gripe, 598 de cazuri au necesitat ... citește toată știrea