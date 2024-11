Evolutia infectiilor respiratorii acute, gripei si COVID-19 in judetul Satu Mare

In perioada 4-10 noiembrie 2024, judetul Satu Mare a inregistrat un total de 1.131 de cazuri de infectii respiratorii acute (IACRS), pneumonii si gripa, conform datelor raportate de medicii de familie. Dintre acestea, 870 de cazuri au fost de infectii respiratorii acute, 167 de cazuri de pneumonie si 94 de cazuri de gripa.Detalii pe categorii de varsta Distributia cazurilor in functie de grupele de varsta a fost urmatoarea:0-1 an: 93 cazuri IACRS, 3 cazuri pneumonii, 5 cazuri gripa 2-4 ani: ... citește toată știrea