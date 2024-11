Exploatatie non profesionala din Negresti Oas amendata de DSVSA

In aceasta saptamana medicii veterinari oficiali, din cadrul D.S.V.S.A. - Serviciului Control Oficial Sanatate si Bunastare Animala au efectuat un numar de 82 de controale in exploatatii profesionale si non profesionale din judetul Satu Mare.Influenta Aviara, evolueaza in Uniunea Europeana - cu focare primare sau secundare la pasari din exploatatii profesionale si non profesionale, precum si la pasarile salbaticein:Croatia, Slovacia, Slovenia, Norvegia, Ungaria, Austria, Germania, Polonia, ... citește toată știrea