Patru persoane au fost gasite carbonizate in urma exploziei la magistrala de gaz de la Calimanesti, iar alte cinci persoane, ranite, au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea."In noaptea de miercuri spre joi am fost solicitati sa intervenim in urma producerii unei explozii urmata de incendiu, pe santierul Autostrazii Moldovei, in dreptul localitatii Calimanesti. In urma evenimentului, au rezultat cinci victime ... citeste toata stirea