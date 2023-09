Parchetul General anunta ca marti, 5 septembrie 2023, cei doi patroni ai statiei GPL din Crevedia, au fost retinuti pentru 24 de ore.Totul face parte din dosarul privind incendiul izbucnit pe 26 august 2023 in urma unor explozii ce s-au produs in localitatea Crevedia din judetul Dambovita, procurorul de caz din cadrul Sectiei de urmarire penala criminalistica a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale si retinerea a doi inculpati, administratori ai unei societati comerciale, sub ... citeste toata stirea