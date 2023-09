Guvernul Romaniei anunta ca primul pacient roman tratat in strainatate dupa exploziile produse la Crevedia a revenit cu bine in tara, in noaptea de marti spre miercuri.Este vorba despre un pompier in varsta de 28 de ani din Bucuresti, care a primit ingrijiri si tratament la Spitalul universitar Graz, din Austria."L-am intampinat in aceasta noapte pe tanarul nostru pompier intors acasa dupa tratamentul medical in strainatate. M-am bucurat ca starea lui de sanatate este buna si va putea sa ... citeste toata stirea