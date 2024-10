Expozitie dedicata campaniei Armatei romane din Vest, la Muzeul Municipal Carei

Muzeul Militar National "Regele Ferdinand I" si Muzeul Judetean Satu Mare organizeaza o expozitie speciala pentru a marca 80 de ani de la campania Armatei romane din Vest, desfasurata in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial (1944 - 1945). Evenimentul va avea loc la Muzeul Municipal Carei, sub titlul "Armata romana in campania din Vest - 80 de ani de la luptele din Transilvania, Ungaria si Cehoslovacia".Expozitia celebreaza luptele pentru eliberarea nord-vestului Transilvaniei, care a fost ... citește toată știrea