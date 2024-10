Expozitie si lansare de carte la Satu Mare in cinstea Episcopilor Martiri Greco-Catolici Romani

MUZEUL JUDEEsEAN SATU MARE are in pregatire un alt proiect dedicat istoriei Bisericii si personalitatilor sale. Dupa mai multi ani de cercetare, in data de 29 octombrie 2024, incepand cu ora 17, la Muzeul de arta, va avea loc evenimentul dedicat cinstirii memoriei Episcopilor Bisericii Romane Unite. Programul cuprinde:Vernisajul expozitiei foto-documentare "FERICIEsII EPISCOPI MARTIRI GRECO-CATOLICI ROMANI". Lansarea catalogului expozitional "FERICIEsII EPISCOPI MARTIRI GRECO-CATOLICI ROMANI", ... citește toată știrea