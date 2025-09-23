Editeaza

EXTREM! Din Satu Mare pe cel mai inalt varf din tara: Au carat o haltera de 100 kg si au facut deadlift la peste 2.500 metri!

Sursa: Portalsm.ro
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 11:43
19 citiri
Un grup de tineri din toata tara, inclusiv din Satu Mare, pasionati de fitness si activitati outdoor, a dus antrenamentul la un alt nivel: au carat o haltera de 100 kg pana pe cel mai inalt varf din Romania si au facut deadlift la peste 2.500 de metri, informeaza oradesibiu.ro.

Totul a inceput ca o gluma intre prieteni, dar a devenit rapid un ritual de testare a limitelor fizice si mentale.

"E a saptea oara cand facem asta, si a doua oara pe Moldoveanu. De data asta am venit de la Cabana ...citește toată știrea

Portalsm.ro
