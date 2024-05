Facultatea de Medicina a UVVG, reprezentata la MedEspera, la Chisinau

O delegatie formata din 40 de studenti si tineri medici ai Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad au participat, timp de o saptamana, la congresul MedEspera, aflat la cea de- a X-a editie, in Republica Moldova, la Chisinau.Profesorul Cristian Furau, prezent la eveniment in calitate de lector si cu mobilitate ERASMUS + si-a oferit expertiza in infectiile HPV si family planning."Personal, am participat la acest eveniment cu 2 keynote lectures, un workshop, iar in calitate de chairman- ... citește toată știrea