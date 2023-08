Referitor la situatiile neplacute pe care le provoaca de ani de zile caderile torentiale de precipitatii, Ioan Leitner, manager general Apaserv Satu Mare, aduce in atentia publica, o informatie interesanta.Se pare ca exista preocupari menite a inlatura aceste probleme. S-a realizat un proiect de investitii care, prin implementare, va reduce aproape la zero disconfortul produs in unele zone ale resedinta de judet Satu Mare, de caderile masive/torentiale de precipitatii in timp scurt.Se are ... citeste toata stirea