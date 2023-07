Politistii de frontiera din PTF Petea au depistat, la controlul de frontiera, o femeie din judetul Suceava care are de executat o pedeapsa privativa de libertate pentru savarsirea de infractiuni privind exploatarea sexuala a minorilor.In aceasta dimineata, in jurul orei 07.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera o femeie in varsta de 52 de ani, din judetul Suceava. In urma controlului documentelor, politistii au descoperit ... citeste toata stirea