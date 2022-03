O femeie in varsta de 55 de ani din Ucraina a fost gasita moarta in piscina unui hotel din orasul Tasnad. Potrivit primelor informatii, femeia s-a inecat, trupul acesteia fiind depus la Prosectura Spitalului Judetean Satu Marea, in vederea necropsiei.Angajatii hotelului au alertat Politia dupa ce observat ca femeia se afla fara suflare in piscina."In cursul serii de ieri, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie ... citeste toata stirea