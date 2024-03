Femeie, in bagajele careia au fost descoperite tigari, cercetata pentru contrabanda

Politistii de frontiera satmareni au intocmit dosar penal pentru contrabanda unei ucrainence, care avea ascunse in bagajele persoanale 610 pachete de tigari de provenienta extracomunitara.Sambata, 9 martie a.c., in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, judetul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, o ucraineanca, in varsta de 48 de ani, pasager intr-un microbuz marca Mercedes-Benz ... citește toată știrea