O femeie, in varsta de 47 de ani, din Mediesu Aurit, a fost violata in propria casa, la orele pranzului, de un individ, in varsta de 34 de ani, potrivit informatiilor PortalSM. Dupa incident, femeia a alertat politistii, precizand ca a fost agresata si obligata sa intretina raporturi sexuale cu acesta.Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, urmand sa fie judecat."La data de 22 iunie, in jurul orelor 13.30, politistii din cadrul Sectiei Politie Rurala Satu Mare au fost sesizati ... citeste toata stirea