Fermieri din Satu Mare disperati! Isi duc vacile gestante la abator pentru ca nu mai au bani sa le tina!

Fermierii au ajuns sa-si duca la abator vacile gestante si in plina lactatie, pentru ca sunt depasiti de costurile din ce in ce mai mari. Mai multe detalii despre aceasta situatie disperata am aflat de la Vasile Deac, fermier din judetul Satu Mare."Stocurile pentru anul viitor sunt nesemnificative. Din acest punct de vedere, foarte multi fermieri au luat decizia de a-si abatoriza foarte multe animale. M-a rugat si domnul Buda, m-a rugat si domnul ministru, sa le dau toate informatiile de pe ... citeste toata stirea