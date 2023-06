In ultimul an si jumatate, perioada in care Romania a fost guvernata de coalitia PNL - PSD - UDMR, fermierii au avut de suportat manifesari meteorologice extreme - caldura excesiva, lipsa de precipitatii perioade indelungate, nu in ultimul rand, efectele razboiului din Ucraina.Pe acest fond, guvernantii din vara trecuta, au dispus evaluari ale pagubelor produse in agricultura, cu stabilirea punctuala a gradului de calamitare a fiecarei parcele, indiferent de cultura care a fost infiintata in ... citeste toata stirea