Festivalul Concurs International de Folclor "Rozmarin in coltu' mesii" - editia a IX-a

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare, Primaria si Consiliul Local Mediesu Aurit, cu sprijinul Consiliului Judetean Satu Mare, in parteneriat cu Asociatia Nationala de Folclor din Romania si Uniunea Mondiala de Folclor (I.G.F.), organizeaza in perioada 16-17 noiembrie 2024, cea de-a IX- a editie a Festivalului Concurs International de Folclor ,,Rozmarin in coltu' mesii".Anul acesta s-au inscris 34 de concurenti din 14 judete ale tarii, dupa cum ... citește toată știrea