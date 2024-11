Festivalul Concurs International de Folclor "Rozmarin in coltu' mesii" - editia a IX - a

Festivalul Concurs International de Folclor "Rozmarin in coltu' mesii"- editia a IX - aCentrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare, Primaria si Consiliul Local Mediesu Aurit, cu sprijinul Consiliului Judetean Satu Mare, in parteneriat cu Asociatia Nationala de Folclor din Romania si Uniunea Mondiala de Folclor (I.G.F.), a organizat sambata 17 noiembrie 2024, in Sala Mare a Casei de Cultura a Sindicatelor Satu Mare, concursul de interpretare vocala, ... citește toată știrea