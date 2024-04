Festivalul coral "Claudia Popdan", la cea de a doua editie

Sala de spectacole a Scolii Gimnaziale "Rakoczi Ferenc" din Satu Mare a fost in data de 19 aprilie, gazda Festivalului coral "Claudia Popdan" care in acest an s-a aflat la cea de a doua editie.Festivalul coral "Claudia Popdan" a reunit, vineri, 12 coruri din judetul Satu Mare. Conform presedintelui executiv al acestui festival, profesorul Marius Boros, inspector arte in cadrul ISJ Satu Mare, un cor reprezinta o profunda aspiratie a oricarui profesor de muzica si de aceea, pentru cei care ... citește toată știrea